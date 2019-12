Siliqua, cane da caccia finisce in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Soccorso di un animale a Siliqua, i vigili del fuoco hanno salvato un cane finito in un dirupo in una zona impervia.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre, intorno alle 12,30, la squadra di pronto intervento “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias e la squadra SAF (speleo alpino fluviale) del Comando di Cagliari sono intervenute tra Siliqua e Capoterra a seguito della segnalazione alla sala operativa da parte del proprietario di un cane da caccia di razza “Beagle” finito in un dirupo di una zona impervia seguendo una probabile preda.

Le squadre, dopo averlo localizzato, si sono addentrate nell’area impervia, evitando al cane di fare la notte sul posto viste le condizioni meteo avverse. I

l recupero è avvenuto intorno alle 20,

dopo diverse ore di cammino e vari attraversamenti di sentieri. Il povero cane, sano e salvo, è stato affidato al proprietario.

Fonte: Casteddu On Line

