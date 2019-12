Pirri, fiumi di droga nel circolo Number One: arrestati un 27enne e un 29enne

Un fiume di droga, che “partiva” anche da un appartamento di Elmas dentro il quale era stata allestita una serra di marijuana e arrivava sin dietro il bancone del circolo privato Number One di via Santa Maria Chiara a Pirri, già chiuso da tempo. Dopo gli arresti di agosto 2018, i carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno svolto tutta una serie di indagini, sfociate in due arresti, un obbligo di dimora e sei denunce. Mirko Locci, 29 anni, e Diego Toro di ventisette, finiscono ai domiciliari. Il primo, per i carabinieri, è stato il “capo” dell’organizzazione “specializzata” nello spaccio di droga: insieme a Toro e ad un’altra persona (Alessio Pistis, 38enne ex titolare del circolo privato, sottoposto all’obbligo di dimora) era riuscito, per molto tempo, a spacciare droga proprio a Pirri. Durante le indagini i militari hanno sequestrato 37 chili di hascisc, sette di marijuana, 152 piante di “erba” cresciute nella serra illegale di Elmas (gestita da Davide Toro), sessanta grammi di cocaina, una scatola di cartucce, una pistola scacciacani e ben 14mila euro falsi.

Fondamentali “le intercettazioni telefoniche e gli appostamenti”, spiega il tenente dei carabinieri Michele Lastella, “Locci e Toro parlavano spesso tra loro, utilizzando delle parole ‘criptate’ per decidere ogni spostamento della droga. Abbiamo fermato Locci all’aeroporto di Elmas, era appena tornato da una vacanza in Spagna”.

Fonte: Casteddu On Line