“Hansel und Gretel” di Engelbert Humperdinck al Teatro Lirico di Cagliari

Venerdì 13 dicembre alle 20.30 (turno A), a chiusura della Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari, va in scena l’ottavo ed ultimo appuntamento con l’opera: Hänsel und Gretel, fiaba drammatica in tre quadri su libretto di Adelheid Wette, tratto dalla fiaba omonima dei fratelli Grimm, e musica di Engelbert Humperdinck (Siegburg, 1854 – Neustrelitz, 1921) che viene rappresentata per la seconda volta a Cagliari (la prima fu nel maggio 1959 al Teatro Massimo con Fiorenza Cossotto nel ruolo di Hänsel).

L’allestimento originale arriva dal Teatro alla Scala (dove è andato in scena nel settembre 2017) ed attualmente è di proprietà del Teatro Lirico di Cagliari: è firmato per la regia da Sven-Eric Bechtolf, attore, regista e direttore artistico del Festival di Salisburgo, ripresa a Cagliari da Daniela Zedda; per le scene da Julian Crouch, riprese da Antonella Conte; per i costumi da Kevin Pollard, ripresi da Marco Nateri; per le luci da Marco Filibeck; per i video da Joshua Higgason, ripresi da Roland Horvath; per i movimenti coreografici da Luigia Frattaroli.

L’allestimento scenico dell’opera ha vinto, nel 2017, il XXXVII Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” per scene, costumi, luci e video: «per il coraggioso racconto della povertà sociale del presente attraverso la favola di Hänsel und Gretel, nobilitata nel perfetto equilibrio di realismo e poesia, in uno spettacolo magico, di rara perfezione tecnica».

La direzione musicale è affidata al giovane maestro concertatore e direttore tedesco Johannes Debus, al suo debutto a Cagliari e a cui spetta il compito di dirigere la compagnia di canto, l’Orchestra del Teatro Lirico e il Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. Il maestro del coro di voci bianche è Enrico Di Maira.

Protagonisti dell’opera sono due cast di straordinario spessore, formati da giovani ed affermati cantanti (i nomi sottolineati hanno già ricoperto lo stesso ruolo al Teatro alla Scala nel 2017) che si alternano nelle recite quali: Gustavo Castillo (13, 15, 18, 20, 22)/Nicola Ebau (14, 17, 19, 21) (Il padre Peter); Susan Neves (13, 15, 18, 20, 22)/Ewa Tracz (14, 17, 19, 21) (La madre Gertrud); Anna-Doris Capitelli (13, 15, 18, 20, 22)/Aurora Faggioli (14, 17, 19, 21) (Hänsel); Francesca Manzo (13, 15, 18, 20, 22)/Sara Rossini (14, 17, 19, 21) (Gretel); Martina Serra (13, 15, 18, 20, 22)/Marina Ogii (14, 17, 19, 21) (La Strega); Francesca Pia Vitale (L’Omino della sabbia/L’Omino della rugiada).

Il compositore renano Engelbert Humperdinck decide di scrivere un’opera di soggetto fiabesco, dopo che ebbero molto successo alcune sue composizioni musicali, con lo stesso carattere, ideate per il divertimento dei bambini della sua famiglia. La sorella Adelheid rielabora, su suggerimento del fratello, la celeberrima fiaba dei fratelli Grimm “Hänsel und Gretel”, e predispone il libretto dell’opera che andrà in scena, per la prima volta, al Teatro di corte di Weimar il 23 dicembre 1893, evidenziando il lato fantastico, attraverso l’introduzione di due nuovi personaggi (l’Omino della sabbia e l’Omino della rugiada) e tralasciando invece quello crudo e bestiale della fiaba originale. Hänsel und Gretel ebbe da subito un successo straordinario non solo in Germania, ma in tutto il mondo ed è tuttora uno dei capisaldi del repertorio nei teatri di lingua tedesca.

L’opera, della durata complessiva di 2 ore circa compreso un intervallo dopo il II quadro, viene rappresentata in lingua originale tedesca e il pubblico, come ormai tradizione al Teatro Lirico di Cagliari, ha anche l’ausilio dei sopratitoli in italiano che, scorrendo sull’arco scenico del boccascena, favoriscono la comprensione del libretto.

