“Tuerredda e il chiosco scoperchiato: perchè Teulada lascia una spiaggia così bella in queste condizioni?”. Le foto denuncia del nostro lettore Piero Vincis: “Il chiosco di Tuerredda scoperchiato, cavi elettrici volanti, una struttura abbandonata nel cuore di una spiaggia gioiello: perchè si permette questo scempio ambientale?”. Da qui l’appello al Comune di Teulada, per una spiaggia meravigliosa e amata da tutti, che dal prossimo anno potrebbe diventare a numero chiuso a causa dei tanti, troppi bagnanti che a luglio e agosto la affollano. Una spiaggia dove quest’anno non sono mancate le polemiche, con gli ecologisti che hanno protestato per la presenza di un palco nell’arenile. Una spiaggia stupenda, la più bella del Sud Sardegna, che secondo molti meriterebbe più rispetto.

Fonte: Casteddu On Line

