Cagliari, magico Natale anche alla Marina: mega presepe e albero in via Sardegna

Undici statue di alta qualità, “tutte in vetroresina”, per il presepe: Gesù, Giuseppe, Maria, il bue, l’asinello, i Re Magi, due pastori e l’arcangelo Gabriele. E poi l’albero: alto 2 metri e mezzo e avvolto da ben quattro fili di luci. Il Natale 2019 arriva anche nel rione portuale cagliaritano della Marina, e il 25 dicembre Gesù Bambino “nascerà” nella mangiatoia allestita dentro l’area archeologica di Sant’Eulalia. Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto ieri sera, e l’installazione ha ricevuto la benedizione speciale di don Marco Lai. Dopo settimane tra corse e raccolte fondi, i commercianti del Consorzio del centro storico tirano un grosso sospiro di gioia: “Ringraziamo don Marco, ci ha aiutato anticipandoci una parte di quei 2700 euro necessari a piazzare presepe e albero”, spiega Marco Milia, tra i membri del direttivo del consorzio. “Siamo riusciti a compiere un piccolo miracolo, finalmente anche la Marina ha il suo villaggio natalizio. La settimana prossima contiamo di riuscire a portare un pino più alto e riempirlo di luci e addobbi”. L’area, tutta pulita e tirata a lucido, è protetta dalla cancellata e dalle telecamere di alcuni negozi.

Fonte: Casteddu On Line

