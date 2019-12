Al “De Castro” di Oristano si parlerà della tratta degli esseri umani

Conferenza domani in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani

Sono passati 71 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall’Onu il 10 dicembre 1948. Domani, in occasione di questa importante ricorrenza, si parlerà al liceo classico “De Castro” di Oristano della tratta degli esseri umani. L’incontro “Si tratta di come mi tratti” che inizierà alle ore 11, è organizzato in collaborazione con l’assessorato agli affari generali della Ras e con il comune di Oristano.

Alla manifestazione interverranno il prefetto di Oristano, Gennaro Capo, l’assessore comunale Pupa Tarantini, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Domenico Cristaldi e il rappresentante della Regione, Marco Sechi.

Porteranno la testimonianza del loro impegno gli esponenti di diverse organizzazioni di volontariato che danno supporto alle donne vittime della tratta.

Oltre a celebrare la ricorrenza di quello che ad oggi rappresenta uno degli strumenti principali per la protezione internazionale dei diritti umani, tra gli argomenti trattati si parlerà anche della riduzione in schiavitù di tantissime donne, la maggior parte straniere e spesso giovanissime, costrette a prostituirsi in Italia.

“Un traffico”, dichiara il preside Pino Tilocca, “su cui si chiudono ipocritamente gli occhi nonostante si tratti di un fenomeno diffusissimo che coinvolge decine di migliaia di donne costrette a vendere il proprio corpo a milioni di clienti”. “Si tratta inoltre”, prosegue il preside Tilocca, “di un traffico che consente a varie mafie, italiane ma anche straniere, di realizzare lucrosi profitti”.

