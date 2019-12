Impossibile entrare in via Lepanto: lavori da un lato, senso unico dall’altro Bloccata da stamattina. Proteste e segnalazione a Oristano

A Oristano, via Lepanto è bloccata da questa mattina: non si può accedere. I motivi del blocco sono dovuti a lavori in corso, come si vede nelle foto, in prossimità dell’ingresso dal lato del passaggio a livello.

Essendo un senso unico, per chi abita o per chi vi lavora o è cliente delle ditte di quella zona, per entrare nella via l’unico modo sembrerebbe quello di commettere un’infrazione percorrendo il senso unico al contrario dall’incrocio con via San Simaco.

Sul luogo non è stato visto alcun vigile e nessun operaio a gestire la situazione senza quindi predisporre le dovute modifiche temporanee alla viabilità.

Lunedì, 9 dicembre 2019

