Maxi rogo in Sardegna: c'è un indagato

L'incendio, appiccato nell'area di Pauli Pirastu, era diventato presto incontrollabile e nel giro di poche ore aveva raggiunto la recinzione dell'Horse Country facendo temere per l'incolumità degli ospiti, per la maggior parte di nazionalità tedesca, che furono evacuati e ospitati per la notte nella palestra comunale di Arborea. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e della successiva bonifica impegnarono più di 200 persone tra Corpo Forestale, vigili del fuoco, operai di Forestas, carabinieri e polizia. Assieme a loro operarono con le proprie autobotti anche una ventina di allevatori del paese.

Le prove a suo carico sarebbero schiaccianti. "Il fatto criminale appare essere stato compiuto di proposito - spiega l'Ispettorato diretto da Tiziana Pinna - complice una giornata di fortissimo scirocco che, secondo i piani dell'autore, avrebbe assecondato i suoi scopi. Il risultato è che oltre ad aver distrutto la vegetazione in una zona di particolare pregio ambientale, sono state messe in grave pericolo strutture ricettive, case e soccorritori".

Fonte: Ansa

