Ai comandi di un aereo o di un elicottero: prenota la prova col simulatore di volo

All’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano si vola. In occasione della giornata di Open Day in programma per sabato 14 dicembre, sarà presente il simulatore di volo Microfly, unico nel suo genere. Si tratta di una cabina completamente chiusa e delle stesse dimensioni del CESSNA 172, l’aereo scuola più diffuso al mondo.

Durante la manifestazione sarà possibile, dopo una breve check-list con l’istruttore, nonché costruttore, Michele Piu, l’esecuzione di un classico circuito di traffico sull’aeroporto LIEE (Cagliari Elmas) o in alternativa, per chi ha già dimestichezza, si potrà provare l’emozionante volo in elicottero ai comandi del Bell 206.

Il volo, avrà una durata di circa 30 minuti, seguiti da una pausa tecnica di 20 minuti, durante i quali l’istruttore risponderà alle domande e curiosità che gli verranno poste dai presenti.

La cabina sarà presente all’Istituto Mossa dal giorno prima, venerdì 13 dicembre. Per quanti volessero è possibile la prenotazione già per quel giorno o per lunedì 16 o martedì 17 dalle 14 alle 20, oppure per sabato 14 giornata dell’open day dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, contattando l’Istituto tramite la pagina Facebook “I. T. “Lorenzo Mossa” Oristano”.