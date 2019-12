Meteo in Sardegna, il forte vento è arrivato: possibili grande mareggiate con onde altissime e freddo intenso. Lo dicono le previsioni delle ultime ore degli esperti, su tutte quelle di Meteo Sardegna che intanto nel suo sito avverte: “Il primo impulso transiterà nelle prossime ore e stiamo già registrando un cambiamento del tempo. Abbiamo avuto delle piogge sui settori occidentali, in propagazione verso l’interno, mentre il vento sta rafforzando da ovest-nordovest. Vento che dal pomeriggio virerà gradualmente da nord, portando un abbassamento delle temperature. Contestualmente transiterà un altro impulso instabile, che porterà altre piogge ma anche nevicate che nell’entroterra potranno spingersi sino ai 1000 metri di quota.

Fonte: Casteddu On Line

