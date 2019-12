Accusato del grande incendio nella pineta di Arborea e denunciato

“Il fatto criminale appare essere stato compiuto di proposito, complice una giornata di fortissimo scirocco che, secondo i piani dell’autore, avrebbe assecondato i suoi scopi”, fa sapere la dirigente del comando provinciale della Forestale di Oristano Tiziana Pinna. “Il risultato è che oltre ad aver distrutto la vegetazione in una zona di particolare pregio ambientale, sono state messe in grave pericolo strutture ricettive, case e quanti, nella notte, hanno operato nello spegnimento”.

Era stata impiegata l’intera macchina della protezione civile fino alla serata del giorno successivo, sia nello spegnimento che nell’assistenza alla popolazione evacuata dalle case e dall’albergo. Non solo: a causa anche delle continue riaccensioni nei giorni successivi, l’apparato antincendio era rimasto in allerta sino al 2 novembre. In tutto erano stati impiegati 221 uomini, oltre sessanta mezzi, due aerei e quattro elicotteri.

Fonte: Link Oristano

