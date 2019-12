Cagliari No Limits: vince la Polisportiva Elos

A premiare gli atleti, la vice presidente della giunta regionale Alessandra Zedda che ha affermato: “E’ stata un’edizione strepitosa, con un tasso tecnico e sociale elevatissimo”. “Vogliamo e dobbiamo crescere ancora” ha affermato Carlo Mascia, auspicando per il futuro una manifestazione ancora più grande e coinvolgente. Per l’occasione, anche il saluto della banda musicale della Brigata Sassari e del noto giornalista Mario Giordano che si sono complimentati con gli atleti durante le premiazioni svoltesi al T Hotel. La manifestazione è stata realizzata con l’importante testimonianza della RAS, Comune di Cagliari, T Hotel, Istituto comprensivo Vico 4 di Quartu, Trasporti Stevelli.

La gara è stata diretta dal Sig. Francesco Usala, della sezione A.I.A. di Cagliari, arbitro nazionale di serie A di calcio a 5, il palazzetto dello sport del Cus Cagliari ha ospitato le gare dell’intero torneo che per l’occasione ha visto le gradinate gremite di sostenitori e di studenti provenienti dai plessi scolastici della città. Per quanto riguarda la finale per il terzo e quarto posto, la Polisportiva Olimpia Onlus ha pareggiato 4 a 4 con l’ASD Brasil Club, a seguire, le altre formazioni: UPD Isolotto, Club Esportivo Terra Negra, ASD Delfino, AS Monaco, Polisportiva Olimpia Sarrabus e ASD Ticino.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.