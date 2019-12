Campi rinnovati e due giocatori professionisti al Tennis club ’70

Rifacimento dei campi a Torre Grande e due giocatori professionisti per la stagione agonistica 2020 (Serie C Nazionale) del Tennis club ’70. Novità importanti che verranno illustrate sabato mattina, 14 dicembre, quando saranno presentati i due nuovi giocatori professionisti: Stefan Palosi Rumeno (1000 Atp singolo,750 Atp Doppio) e Giuliano Lo Bortolo Basile, Italo-Argentino (1000 itf Juniores).

Per quanto riguarda invece la presentazione della stagione agonistica 2020 (Serie C Nazionale), interverranno il presidente del Tennis club ’70 Gianfilippo Uda e i dirigenti sportivi Alessandro Montisci, Gege Caddeo e Alessio Manco.

Tennis Club ’70 – Oristano Il TC ’70 svolge da 48 anni, attività sportiva sempre con formale adesione alla Federazione Italiana Tennis (FIT) e da 45 anni ininterrotti di Scuola di Addestramento al Tennis (SAT) che la FIT ha qualificato e riconosciuto per il 2015-2016 come la quarta “Basic School” nella graduatoria nazionale fra tutte le SAT italiane e per l’anno 2016-2017 seconda “Basic School” nazionale.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.