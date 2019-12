Il nostro giornale partner Quotidiano.net spiega nei dettagli: “Trenitalia ha interrotto il traffico ferroviario per controlli sulla linea: le linee coinvolte sono quelle del nodo di Firenze, Firenze-Bologna AV, Firenze-Prato convenzionale, Firenze-Arezzo direttissima e convenzionale, Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa. Alle 8,25 è ripartita l’alta velocità che ha comunque accumulato ritardi di circa un’ora (in un caso fino a due ore) e fino a 4 ore sulla linea convenzionale, mentre sono proseguiti i controlli sulle linee regionali. Poco dopo le 10 è ripresa gradualmente la circolazione anche sulle linee Pistoia – Porretta Terme, Firenze – Empoli, Bologna – Prato convenzionale e Prato – Pistoia. L’ultima linea sospesa era la Firenze – Borgo San Lorenzo, via Pontassieve, poi sono terminate positivamente tutte le verifiche all’infrastruttura ferroviaria alle 11.30 e la circolazione è ripresa su tutte le linee interessate dal terremoto. Trenitalia ha potenziato il servizio assistenza e informazioni mettendo in campo oltre 200 addetti, anche nelle biglietterie”.

Guardate qui i video su Quotidiano.net e La Nazione: https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/terremoto-toscana-1.4928539

L'articolo Terremoto in Toscana, l’alba della paura: trema l’Appennino e tremano i cittadini (VIDEO) proviene da Casteddu On line.