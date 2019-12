Nuova Zelanda, la tremenda eruzione del vulcano Whakaari: cinque morti, turisti dispersi nella paura. Al momento dell’eruzione sull’isola vulcanica – che si trova a largo delle coste di North Island – vi erano una cinquantina di turisti ed escursionisti, molti dei quali stranieri. Lo conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Le autorità rendono noto che il numero dei dispersi risulta al momento imprecisato. I feriti sono almeno 18, ricoverati con ustioni di varia entità. Un gruppo di escursionisti è stato filmato mentre si trovava nei pressi del cratere subito prima dell’eruzione, altri erano dentro all’imboccatura del cratere. Le autorità hanno avvertito: il numero delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore.

“La situazione è troppo pericolosa per noi per tornare nell’isola, è importante considerare la sicurezza dei soccorritori”. Lo ha detto il vice capo della polizia della Nuova Zelanda, John Tims, spiegando che al momento non vengono mandate missioni di ricerca e soccorso nell’isola vulcanica White Island dove è in corso l’eruzione del vulcano. “D’ora in poi seguiremo le indicazioni degli esperti”, ha aggiunto Tims spiegando che al momento non si sono avute comunicazioni con nessuno sull’isola dove vi sarebbero intrappolati ancora almeno una decina dei 50 turisti.

