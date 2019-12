Tanti eventi a Simaxis per accompagnare Natale e Capodanno

Torna il ricco calendario di appuntamenti promosso da Comune e associazioni locali

Anche quest’anno Simaxis si avvicina al Natale e al nuovo anno con un ricco calendario di eventi, predisposto dall’Amministrazione comunale, insieme alla Pro loco e alle altre associazioni del paese.

Aperto dalla Festa della Terza Età, prosegue mercoledì prossimo 11 dicembre, con l’iniziativa “Speciale Natale”. Alle 16.30 , nei locali del Centro sociale musica e animazione per bambini e l’arrivo di Babbo Natale. Ogni bambino potrà leggere la sua letterina e ricevere una piacevole sorpresa. L’evento è promosso dalla Pro Loco del paese.

Castagne e zippole sono protagoniste nell’appuntamento di sabato 14 dicembre. Alle 18, nella piazza del paese degustazione organizzata in collaborazione con il Comitato San Simmaco Leva 70.

Le letture animate ad alta voce, per i bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria, in Biblioteca, organizzate in collaborazione con la cooperativa “La Lettura”, sono in programma qualche giorno prima di Natale, venerdì 20 dicembre, alle 16.

Sabato 28 dicembre si prosegue con la rassegna “Canti natalizi”, organizzata in collaborazione con l’Associazione Coro Chiara Luce e la partecipazione dei cori di Simaxis, Cabras, Marrubiu, Solarussa e Zerfaliu. Appuntamento alle 17.30, nella chiesa di San Simmaco Papa.

Arriva Capodanno e martedì 31 dicembre è in programma il Veglione di fine anno, organizzato dal Comitato “San Simmaco” Leva ’70. Per chi vuole accogliere l’anno nuovo con i compaesani l’appuntamento è fissato per le 20.30 al Centro sociale.

Il 2020 si apre a Simaxis il 6 gennaio con la “Befana in piazza con pentolaccia”. In programma, dalle 16, l’arrivo della vecchietta, con tanti dolcetti gratuiti per tutti i bambini. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comitato “San Simmaco” Leva 70.

L’Amministrazione comunale di Simaxis, guidata dal sindaco Giacomo Obinu, la Pro loco di Simaxis e le associazioni locali augurano a tutti buone feste.

Lunedì, 9 dicembre 2019

