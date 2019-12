Da Washington DC il grande gospel del Natale di Oristano

Danell Daymon (già vincitore dell’ambitissimo How Sweet the Sound nel 2012 – il prestigioso festival delle migliori formazioni Gospel degli Stati Uniti) insieme ai suoi ragazzi ricalca a meraviglia una formula gospel-pop innovativa e mai scontata, confermando appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist. Un concerto che coinvolge, e brano dopo brano, rivela tutta la sua autentica bellezza.

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca, Oristano. Telefono 0783.303966, cellulare 339.8727128. Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Sito: www.enteconcertioristano.it. Facebook: Ente Concerti Oristano.

Botteghino da oggi nei locali dell’Ente Concerti in Via Ciutadella de Menorca n. 33/35, dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.

Fonte: Link Oristano

