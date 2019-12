Nel presepe del Sacro Costato anche un pizzico di Sartiglia

Riproposta la rappresentazione nella scuola di Oristano



Come da tradizione, la scuola del Sacro Costato, in via Vittorio Veneto, a Oristano, ha realizzato il suo presepe. Inaugurato venerdì alla presenza dell’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna e del parroco don Gianfranco Murru, rende omaggio alla città di Oristano e ai bambini della scuola.

Tra i personaggi anche Su Componidori insieme al corteo di Eleonora. Il presepe, all’ingresso della scuola, è stato realizzato dai genitori della classe quinta elementare.

“L’impegno e la disponibiltà di tutti i genitori per la sua realizzazione, oltre alla celebrazione del Santo Natale “, racconta Simone Orrù, un papà di un bambino della quinta elementare, “rappresenta un sentito ringraziamento per quanto fatto dalle suore di questa scuola per i nostri figli, che in questa importante fase di crescita sono stati accompagnati come una grande famiglia”.

