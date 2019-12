Furti in un cantiere a Carbonia, arrestato 38enne: in casa 1 kg di marijuana e un fucile

I carabinieri della stazione di Carbonia hanno tratto in arresto M.M., 38 anni, di Carbonia, pregiudicato nullafacente, in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

L’attività di indagine, che ha portato alla richiesta della misura coercitiva, è stata avviata dai carabinieri di Carbonia nello scorso mese di novembre, a seguito di una serie di furti messi a segno da ignoti all’interno di un cantiere edilizio vicino al centro cittadino. In più occasioni dal cantiere erano stati asportati materiali e attrezzature edili di svariato valore. Gli elementi investigativi subito raccolti dai militari, hanno fatto convergere i sospetti sul giovane, gravato da numerosi altri precedenti specifici, surrogati, peraltro, anche dal suo riconoscimento nelle immagini delle telecamere di video sorveglianza.

I militari, recatisi nell’abitazione dell’uomo che vive ancora a casa con i genitori, seppur non erano riusciti a rintracciarlo, sono rimasti sorpresi nel rinvenire nella sua camera da letto, all’interno di un armadio, 1 kg di marijuana lasciata essiccare dentro un bidone per la raccolta differenziata e un fucile da caccia monocanna, abilmente modificato, con la canna mozzata per essere facilmente occultabile, con relative cartucce a pallettoni.

La gravità dell’esito delle operazioni condotte dagli investigatori, che hanno delineato la pericolosità sociale del 38enne, hanno indotto l’Agnad emettere immediatamente un ordine di carcerazione. L’uomo, al termine del e formalità, è stato condotto presso il carcere di Uta.

