Villacidro, una volpe resta intrappolata in un laccio: salvata dai forestali

Il Corpo forestale raccomanda ai cittadini, che dovessero imbattersi in queste trappole, di segnalarne immediatamente la presenza al numero di emergenza ambientale 1515, fornendo ogni indicazione utile a individuarle, anche utilizzando le moderne tecnologie per rilevare e trasmettere la loro geolocalizzazione, e consentire cosi un intervento ancora più tempestivo ed efficace.

Il bracconaggio con strumenti di cattura non consentiti (lacci, tagliole e tubi-fucile) è una pratica purtroppo ancora diffusa in Sardegna e fortemente contrastata dall’azione del Corpo forestale attraverso il presidio del territorio e la repressione delle attività illegali.

La pratica del bracconaggio con l’uso dei lacci costituisce un reato che è punito dalle leggi di tutela della fauna con un’ammenda sino a 1.500 euro. Il fatto è inoltre sanzionato dall’art.544 bis del Codice Penale che prevede sino ai due anni di reclusione per chi causa la morte di un animale per crudeltà e senza necessità.

La trappola che stringeva il collo del povero animale era stata piazzata in un varco della recinzione per catturare la selvaggina obbligata ad attraversarlo. L’intervento della pattuglia forestale è stato talmente tempestivo che lo splendido esemplare adulto non ha riportato ferite e, appena liberato, si è dileguato nel bosco.

Fonte: Casteddu On Line

