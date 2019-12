Villa San Pietro, la forestale sequestra una discarica abusiva: denunciato un imprenditore

L’operazione portata a termine dalla Stazione Forestale di Pula s’inquadra nelle attività, di contrasto al grave fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive, poste in essere dal Corpo forestale della Regione Sardegna. Il bilancio provvisorio, delle operazioni effettuate dal solo Servizio ispettorato forestale di Cagliari nel 2019, è di 19 discariche abusive (di rifiuti anche pericolosi) sottoposte a sequestro, 29 persone denunciate per reati connessi ai rifiuti e 84 illeciti amministrativi contestati per un importo complessivo delle sanzioni che supera i 100.000 euro.

La pattuglia forestale ha quindi sottoposto a sequestro preventivo l’intera zona per interrompere la pericolosa gestione abusiva dei rifiuti attraverso discarica, combustione e interramento. Su disposizione del sostituto Procuratore, Maria Virginia Boi che coordina le indagini, sul terreno sequestrato saranno eseguite delle operazioni di scavo per individuare rifiuti interrati e verificarne quantità e tipologia.

Fra i cumuli, anche 50 batterie per auto esauste, abbandonate a contatto diretto con il suolo. In alcune aree del terreno, i Forestali hanno rilevato residui di combustione e tracce recenti di movimento-terra, grave indizio di un probabile intombamento dei rifiuti.

Fonte: Casteddu On Line

