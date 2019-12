Cagliari No Limits 2019, vince la Polisportiva Paralimpica ELOS

Finale 7°- 8° Posto ASD Delfino VS AS Monaco 0-2

Tutte le 9 squadre che hanno partecipato alla Cagliari No Limits 2019 nella quattro giorni, definita ormai il Mundialito per Club, hanno partecipato ad un bellissima attività di sport e amicizia che ha unito tre continenti.

La finalissima, diretta in maniera magistrale dal fischietto di serie A di Calcio a 5 Usala Francesco, scelto per l’occasione dal designatore Ufficiale della sezione di AIA di Cagliari Zuddas Stefano , si è disputata ieri nello splendido complesso sportivo al coperto del CUS CAGLIARI davanti ad una straordinaria cornice di pubblico.

È la Polisportiva Paralimpica ELOS la squadra regina della 5° Edizione della CAGLIARI NO LIMITS 2019, manifestazione Internazionale di Calcio a 5 organizzata per il quinto anno dalla Polisportiva Olimpia Onlus.

Fonte: Casteddu On Line

