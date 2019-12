Cagliari, nel Corso schianto tra una Yaris e un monopattino elettrico: una donna finisce in ospedale. Incidente stradale questa sera all’incrocio tra la via Tigellio e il Corso Vittorio Emanuele II. Una Toyota Yaris, condotta da un 68enne cagliaritano, dopo aver percorso la via Tigellio proveniente da Via S’Ignazio, nell’effettuare la svolta a destra per immettersi nel Corso Vittorio Emanuele II, si è scontrata con un monopattino elettrico condotto da una 38enne, di nazionalità filippina, la quale percorreva il Corso Vittorio. La conducente del monopattino è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale SS Trinità per le cure mediche del caso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

