Pula, la bellissima idea: cani salvataggio per aumentare la sicurezza dei bagnanti nelle spiagge. La sindaca Carla Medau: “Oggi presso il Residence Baia delle Palme, la Sandalion Sardegna (delegazione del Retrivers Club italiano) in compagnia di meravigliosi amici a quattro zampe ha organizzato una giornata formativa ed informativa. Ho potuto assistere allo stage di educazione di base e avvicinamento al riporto per cuccioli e adulti, alla presenza di numerosi amici provenienti da tante parti della Sardegna. In piscina ho ammirato i cani retrivers della Sics Sardegna, condotti dai bravissimi volontari, addestrati al salvataggio. Che ne dite se quest’estate aumentassimo la sicurezza in mare anche con la presenza di cani da salvataggio nel nostro litorale? Aspetto le vostre considerazioni, nel frattempo con la Dott.ssa Fradelloni, il Dott. Marco e Federico Puddu con Maurizio Basciu abbiamo già programmato delle interessanti collaborazioni di cui vi daremo notizia molto presto”, ha detto la prima cittadina nella sua pagina Fb.

Fonte: Casteddu On Line

