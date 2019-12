La leggendaria rivincita di un Ragatzu tranquillo, con Daniele il Cagliari dei miracoli tiene vivo il sogno Champions

“RAGATZU” TRANQUILLO, IL CAGLIARI AGGUANTA IL SASSUOLO

di Gigi Garau

Straordinaria prestazione dei ragazzi di Maran che agguantano un pareggio incredibile. E’ Daniele Ragatzu la star di Reggio Emilia, ma anche il mister Maran che vista la mala parata del primo tempo, corre ai ripari con sostituzioni puntuali che gli danno ragione, intanto Lykogiannis che ferma le pungenti azioni d’attacco del Sassuolo, ma l’asso nella manica sta nel gioiello di casa: Daniele Ragatzu che entra e “taglia” la partita con una prestazione spettacolare, infatti oltre al goal si sono visti numeri di grande classe e interventi a tutto campo.

Un pareggio che sembrava impossibile ma che il Cagliari dei miracoli è riuscito a portare a casa con una prestazione non certo brillante come le solite ma pur sempre determinata a non mollare mai. Oggi il podio dei migliori è per Ragatzu e Maran, non me ne vogliano gli altri, che comunque hanno lottato sino alla fine, in pieno stile Cagliari, ma vediamo la cronaca della giornata: Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i padroni di casa combattono per migliorare la precaria posizione di classifica, dopo la grande prestazione contro la Juventus che la scorsa settimana è stata costretta al pareggio proprio dagli uomini di De Zerbi. Tra gli emiliani rientra Berardi dopo una lunga assenza per infortunio, nella squadra di Maran, Nandez in campo dal primo minuto e Rafel al posto dello squalificato Olsen, per il resto i titolari che ormai formano la cosiddetta squadra tipo. Il terreno di gioco è in buone condizioni e la giornata nuvolosa costringe a giocare con l’impianto di illuminazione acceso, l’arbitro è il Sig. Pairetto. Nella curva degli ospiti si segnala la presenza di un nutrito gruppo di tifosi cagliaritani (circa 1300) richiamati dal grande campionato che i rossoblù stanno disputando.

Il Sassuolo, com’era prevedibile, si presenta davanti ai suoi tifosi con un atteggiamento molto determinato e aggressivo, stavolta il centro campo cagliaritano soffre, non riesce ad imporre il proprio gioco e subisce le folate dei calciatori emiliani, molto attivi sulle fasce, in particolare con il rientrante Berardi ed è proprio l’attaccante del Sassuolo che al 6’ fa fuori Rafael con una conclusione che sfrutta la deviazione di Pisacane e s’infila in rete. Il Cagliari cerca la reazione con Nainggolan che prova il tiro da 40 metri con palla che finisce tra le braccia di Turati. AL 19’ è Simeone che si presenta nell’area emiliana da solo e calcia fuori, al 29’ Pellegrini effettua un ottimo cross dalla sinistra e Joao non ci arriva per un pelo, al 30’ è il Sassuolo che ha un’altra grande occasione con Djuricic che sbaglia la mira; un minuto dopo è Pellegrini a confezionare un altro assist nell’area del Sassuolo, Joao Pedro non ci arriva per un soffio. Al 32’ ammonito Klavan e la 35’ raddoppio del Sassuolo che con Juric sfrutta l’ennesimo cross da destra e insacca la porta difesa da Rafael. AL 37’ giallo per Berardi, al 38’ ammonito anche Magnanelli, al 44’ cartellino giallo anche per Djuricic e un minuto dopo giallo anche per Rog che tra l’altro era diffidato.

Finisce il primo tempo con il Sassuolo in vantaggio per due reti a zero. Durante l’intervallo Maran fa scaldare Cerri e Lykogiannis, si prevedono sostituzioni per la seconda parte della gara. Inizia il secondo tempo e Maran manda in campo Cerri e Lykogiannis al posto di Simeone e Pellegrini, dal canto suo De Zerbi manda in campo Peluso al posto di Marlon. Al 3’ giallo anche per Pisacane, un minuto dopo Toljan tocca di mano in area di rigore, Pairetto lascia correre, due minuti dopo arriva il goal del Cagliari con il solito Joao Pedro, abile a sfruttare di testa una respinta della difesa emiliana, al 17’ episodio dubbio nell’area del Cagliari, Toljan crossa e Lykogianni in scivolata devia con corpo e braccio, Pairetto non ha dubbi, Rigore per il Sassuolo. Berardi contro Rafael, tiro e palla sulla traversa, mischia furibonda e palla tra le braccia di Rafael. Al 29’ De Zerbi manda in campo Traorè al posto di Berardi, al 32 Maran gioca la carta Daniele Ragatzu che prende il posto di un nervoso Nandez, al 35’ Magnanelli rifila una gomitata a Cigarini che finisce a terra con una ferita sanguinante sul viso, Pairetto consulta il VAR, ultimi cinque minuti di gioco, con il Cagliari che non riesce a rendersi pericoloso e il Sassuolo che gestisce la partita con calma ed efficacia. Al 43’ dento Obiang e fuori Djuricic che appare stremato, ma al 45’ del secondo tempo i 1300 tifosi rossoblù che animano la curva ospite del Mapei Stadium, esplodono di gioia Sarda per il gran goal di Daniele Ragatzu che porta la partita in parità. Cinque minuti di recupero, Cagliari in apnea ma sempre imprevedibile, trascorre il tempo di recupero e finalmente Pairetto fischia la fine, tutti sotto la doccia e pareggio che sembrava impossibile.

Fonte: Casteddu On Line