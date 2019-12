Una corona di fiori per la Madonna del Rimedio dai vigili del fuoco

Posizionata stamane in cima al campanile in occasione della Festa dell’Immacolata

Si è ripetuta stamane, in occasione della festa dell’Immacolata, la tradizionale deposizione di una corona di fiori sulla statua della Madonna, in cima al campanile della Basilica della Madonna del Rimedio, a Donigala Fenughedu. L’iniziativa ha avuto come protagonisti il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano e l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco, ha riproposto stamane, in occasione delle celebrazioni dell’Immacolata, la deposizione di La cerimonia è stata preceduta da una funzione religiosa. La corona di fiori è stata benedetta dal rettore della Basilica del Rimedio, monsignor Vincenzo Curreli. Presenti diversi fedeli e familiari dei vigili del fuoco di Oristano in servizio e in pensione ai quali ha rivolto un messaggio di ringraziamento al termine della cerimonia, il presidente della sezione oristanese dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco, Tonino Ippolito. L’iniziativa ha avuto anche il sostegno del Comitato provinciale Unicef.

Fonte: Link Oristano