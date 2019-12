Conto Demo: i vantaggi del simulatore di trading

Fare trading senza rischiare un centesimo? Oggi è possibile con i conti demo disponibili su tantissime piattaforme del web.

Un conto demo è una sorta di simulatore di trading, o account di pratica, che ti consente di esercitarti nel day trading con una vasta gamma di strumenti finanziari, da azioni, futures e opzioni a CFD e criptovaluta.

I conti demo sono finanziati con denaro simulato, che consente di acquisire esperienza di trading senza rischiare il capitale reale. Ciò consente di elaborare strategie e creare sicurezza acquisendo familiarità con le condizioni del mercato. Inoltre, è un modo efficace per testare un potenziale broker e software. Se vuoi avere una migliore panoramica su cosa è il conto demo, visita forza-trading.com e scopri tutti i vantaggi dell’account di prova.

I migliori account demo ti consentono di simulare il trading reale con l'unica differenza che usi il denaro finto. In questo modo ottieni la piena esperienza dei mercati e della piattaforma di trading, senza la pressione di rischiare i tuoi fondi reali.

- Esplorazione: testare diversi mercati finanziari ti consente di avere un'idea di come si comportano e di trovare il prodotto giusto per te. Il trading di penny stock sarà diverso dalle materie prime, ad esempio.

- Fai esperienza: Prima di rischiare il capitale reale, puoi esercitarti ad aprire e chiudere posizioni, oltre ad applicare fermate e limiti. Inoltre, è possibile visualizzare i requisiti di margine e tenere traccia di profitti e perdite.

- Analisi di grafici: scopri come interpretare e utilizzare i grafici, dal test degli indicatori tecnici all'identificazione dei modelli.

Performance passate: puoi analizzare le performance passate per correggere gli errori e affinare la tua strategia prima di mettere il capitale reale sulla linea.

- Strumenti di trading: scopri come interpretare e utilizzare le informazioni dai feed di notizie e dai dati di mercato.

- Elenchi di controllo: gli account demo consentono inoltre di identificare e monitorare i mercati di interesse.

Normalmente, il software dimostrativo ti consente di scegliere con quale capitale negoziare. Di conseguenza, molte persone optano per molto più di quello che avranno quando vivono di commercio. Un capitale maggiore consente di recuperare più facilmente perdite minori. Potresti anche trovarti incapace di permettersi gli strumenti costosi che hai esplorato usando gli account demo.

I broker forex online, ad esempio, spesso cercano di impressionare i potenziali trader con spread stretti nei conti demo. Tuttavia, nei mercati in rapida evoluzione, in particolare, lo spread quotato può essere molto più ampio.

Infine, Molti trader godono della maggiore leva finanziaria offerta da alcuni broker nei conti demo. Mentre questo può comportare profitti virtuali sostanziali, nel trading dal vivo può anche portare a perdite significative.

