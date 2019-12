Cagliari, perde il controllo dell’auto sulla 131dir: fuori strada dopo un “volo” di alcuni metri

Brutto incidente nella notte sulla strada 131 dir. Un’auto, per cause in fase di accertamento, all’altezza dell’inceneritore in direzione Cagliari, ha perso il controllo e dopo un volo di alcuni metri è finita fuori strada. A bordo c’erano un uomo e una donna che soccorsi dal 118 sono stati trasportati all’ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto, attorno all’una e trenta della notte, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della sede stradale.

