Choc in aereo: una passeggera viene punta da uno scorpione in volo

Una passeggera è stata punta da uno scorpione a bordo di un volo della United Airlines durante un bizzarro incidente che ha innescato una risposta di emergenza. L’ha spiegato la stessa protagonista della disavventura che stava volando da San Francisco ad Atlanta, all’emittente TMZ. Ad un certo punto dice di aver avvertito una sensazione di formicolio sulla gamba, che la spinse ad andare in bagno. La donna ha riferito che uno scorpione vivo è poi caduto dalla gamba dei pantaloni a terra prima di essere catturato dagli assistenti di volo. “Ucciderlo era la nostra ultima scelta, ma non c’era alternativa – ha dichiarato la donna – A bordo c’era molta paura e curiosità e tutti volevano vederlo”. Una volta giunti ad Atlanta, sull’aereo sono saliti un medico, la polizia e i vigili del fuoco per verificare la situazione: fortunatamente la puntura non ha messo a rischio la vita della donna, che se l’è cavata con un grosso spavento. La United Airlines, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, da parte sua si è scusata per l’incidente e ha dichiarato all’emittente KPIX: “All’atterraggio ad Atlanta, il volo è stato accolto dal personale medico. La cliente è stata trasportata in un ospedale locale. Siamo stati in contatto con la nostra cliente per garantire il suo benessere.”

