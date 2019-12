Cagliari, 4mila Sardine e Sì a Pascale

La fantasia dei partecipanti si è scatenata: tante sardine disegnate e tenute su con rudimentali aste. Ma ci sono anche dei veri e propri quadri. Una scritta su tutte: "Sa die de sa Sardina", in omaggio al 28 aprile, data in cui l'isola festeggia la liberazione dai Piemontesi chiamata "Sa die de sa Sardigna".

Circa quattromila sardine in piazza Garibaldi a Cagliari. Gli organizzatori si aspettavano circa due-tremila persone. "Ma - ha spiegato Lorenzo Caddeo, uno dei promotori della manifestazione - siamo al di là delle più rosee aspettative". Subito un coro quando dalle casse è partita una canzone di Rino Gaetano. E qualche scontro - per fortuna soltanto verbale - per un cartello esposto da un contestatore solitario con la scritta "Parlateci di Bibbiano".

Fonte: Ansa

