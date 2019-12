Fiumicino, chiede al tassista di inserire in tassametro: la risposta è un pugno che gli rompe il naso (VIDEO)

Il tassista, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dagli investigatori dalla Polizia giudiziaria della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino, grazie anche al servizio di videosorveglianza implementato dalla società di gestione, Aeroporti di Roma.

Richiede al tassista di mettere il tassametro e il conducente lo ha colpito con un pugno rompendogli il naso. E’ accaduto a Roma, la vittima è un italiano, appena sbarcato a Roma da Madrid, che salito in un taxi all’aeroporto di Fiumicino ha avuto la malaugurata idea di chiedere al tassista l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo alla Capitale. Il cliente, un 60enne residente a Roma, è stato aggredito dallo stesso tassista e colpito con un pugno in pieno volto, che gli ha causato la frattura del setto nasale, come riporta nei dettagli Quotidiano.net.

Fonte: Casteddu On Line

