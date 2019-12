Cagliari, 28enne quartese fermato dai Baschi Verdi in viale Europa: arrestato per spaccio di droga

Con

tinua

senza sosta

l’attività

del

Comando Provinciale di Cag

liari

finalizzata

al

contr

asto

dello

spaccio e

della

diffusione d

i

sostanze stupefacenti.

A

seguito dell’intensificazione dei controlli, specie nel fine settimana, i Baschi Verdi,

mediante

l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’ennesimo arresto nel capoluogo

di

uno spacciatore

:

un 28enne residente a Quartu S. Elena.

L’attività

nasce dal

quot

idiano

controllo del territorio espletato sull’intero territorio della

provincia

mirato a contrastare le condotte illecite connesse alle sostanze stupefacenti

attraverso

varie

tipologie di

manifestazioni

:

dal

traffico

alla diffusione ed al consumo di

sostanze

stupefacenti

,

passando per l’attività di spaccio

:

un fenomeno che, come

dimostrano

le risultanze operative, risulta tuttora diffuso e verso il quale l’impegno

finalizzato

al contrasto si rinnova ogni giorno con maggiore incisività.

Nella

serata di ieri, i

Finanzieri,

durante

l’effettuazione di un

post

o

di controllo lungo Viale

Europa,

dapprima sottoponevano a controllo un ragazzo, classe 1980, il quale, trovato in

possesso

di 0,55 grammi di hashish, veniva segnalato all’Autorità Prefettizia.

Successivamente

sottoponevano a controllo il già citato soggetto quartese

,

fermato alla

guida

del suo veicolo.

Fin

dalle prime fasi dell’ispezione, l

’

unità

cinofil

a

de

lle

Fiamme Gialle ha

“puntato”

il

giovane,

il quale è stato infatti trovato in possesso di 7 dosi di marijuana (per complessivi

6,25

grammi) e 9 dosi di hashish (per un totale di 6,73 grammi).

Il

prosieguo del controllo sul veicolo ha altresì consentito di rinvenire la somma di 115

euro,

provento di precedenti attività di spaccio, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Alla

luce delle circostanze, i Finanzieri hanno quindi deciso di estendere la perquisizione

presso

l’abitazione dello spacciatore, dove sono stati rinve

nuti

211 grammi di marijuana in

in

fiorescenze,

ulteriori 211

grammi

d

i

marijuana in rametti, 2,8 grammi di

hashish,

coltellini intrisi di so stanze stupefacenti , 2 bilancini di precisione e bustine atte al

confezionamento delle dosi.

I Baschi hanno altresì rinvenuto 2 riproduzioni adesive di una targa automobilistica,

risultata registrata al PRA della Lombardia.

Lo spacciatore, tratto in arresto, è stato processato per direttissima e nei suoi confronti è

stato disposto l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

Fonte: Casteddu On Line

