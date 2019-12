Cagliari: Maran "pronti a dare battaglia"

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - Doppia vittoria con la Samp e il Cagliari punta in alto in campionato e in Coppa Italia. "Sono risultati che aumentano l'autostima - ha detto l'allenatore Rolando Maran presentando la gara di domani in casa del Sassuolo - giochiamo tre partite in sei giorni. Ma, come al solito, siamo pronti a dare battaglia e a essere protagonisti. Consapevoli che sia un test difficile". Un Cagliari che, in caso di vittoria e di pari o sconfitta della Lazio, può arrivare al terzo posto, alle spalle di Juve e Inter. "Ma attenzione al Sassuolo - ha ammonito Maran - ha un grande potenziale ed è riuscita a fermare la Juventus. È una squadra che ogni anno innesta giocatori di qualità: può mettere in crisi chiunque". (ANSA).