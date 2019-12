Sant’Antioco, casalinga arrestata per estorsione ai danni di una ristoratrice.

Questa mattina, Carabinieri della Stazione si Sant’Antioco hanno arrestato una casalinga 49enne, incensurata del posto, in flagranza di estorsione a danno di sua amica, 50enne ristoratrice del posto.

Nelle ultime settimane, quest’ultima aveva ricevuto tre lettere anonime, con richieste estorsive di tremila euro, per non rivelare presunte trascorse relazioni extraconiugali.

Dopo la seconda lettera, la ristoratrice ha presentato denuncia ai Carabinieri della Stazione di S.Antioco che hanno subito avviato indagini e questa mattina si sono fatti trovare, puntuali, nel luogo concordato per la consegna della somma arrestando la casalinga non appena si era impossessata della busta contenente il malloppo. L’arrestata è stata immediatamente tradotta davanti sk Giudice del tribunale di Cagliari per la convalida dell’arresto ed il processo per direttissima.

