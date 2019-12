Lutto, è morta Caterina Angotzi

Cordoglio a Oristano e nel Montiferru per l’improvvisa scomparsa della giornalista Caterina Angotzi. Collaboratrice del quotidiano La Nuova Sardegna e in precedenza dell’emittente Nova tv, negli anni scorsi aveva dedicato una pubblicazione al paese d’origine della sua famiglia, Cuglieri, e successivamente aveva voluto raccontare in un libro la sua esperienza personale, la sua lotta contro il cancro. Era stata una forte testimonianza portata da lei in prima persona per dare coraggio a quanti devono affrontare l’impegnativa battaglia contro i tumori.

Fonte: Link Oristano

