Cestini dei rifiuti usati per la differenziata: denuncia da Ghilarza

Che la raccolta differenziata non sia tra le buone abitudini di tanti cittadini è fenomeno comune in numerosi paesi della Sardegna. Fanno comunque indignare gli episodi di malcostume e maleducazione che, anche a Ghilarza non mancano e si ripetono, come ci segnala una lettrice: i contenitori vicino al Cimitero (nella foto che pubblichiamo), sono stracolmi di buste e rifiuti di ogni genere.

Non è esagerato dire che talvolta si creano delle piccole discariche a cielo aperto. Ciò, nonostante l’amministrazione comunale abbia disposto in tante zone del paese i cestini per la raccolta differenziata, abbia più volte rinnovato gli appelli alla sensibilità e ragionevolezza, e i rifiuti vengono portati via dalle abitazioni dei residenti.

Venerdì, 6 dicembre 2019

