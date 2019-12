Deledda e Pamuk, ponte tra i due Nobel

(ANSA) - NUORO, 6 DIC - I boschi e la solitudine delle montagne di Nuoro, temi cari alla scrittrice Grazia Deledda, dialogano con i luoghi d'origine di Orhan Pamuk, tra i maggiori romanzieri turchi contemporanei: le rive europee di Istanbul che guardano con malinconia alle coste asiatiche nello stretto del Bosforo. Due nomi di prestigio della cultura mondiale, entrambi vincitori, a 80 anni di distanza, del premio Nobel per la letteratura: nel 1926 Grazia Deledda, nel 2006 Orhan Pamuk.

Autori che ora si confrontano nella seconda edizione dell'evento "Il Nobel incontra i Nobel" promosso dall'Istituto regionale etnografico (Isre) di Nuoro con una serie di appuntamenti da dicembre 2019 a maggio 2020. Un'edizione dal respiro internazionale dopo quella dello scorso anno che ha visto "dialogare" la scrittrice nuorese con Dario Fo, ultimo italiano a ricevere il Nobel per la letteratura.

La rassegna parte il 10 dicembre con un convegno dal titolo "Senso del luogo, memoria e nostalgia" a cura di Dulio Caocci, dell'Università di Cagliari, per la sessione dedicata a Grazia Deledda, e di Tina Maraucci, dell'Università di Firenze, per quella dedicata a Orhan Pamuk. Nel mezzo una tavola rotonda coordinata dalla giornalista turca Esma Cakir, già direttrice della stampa estera in Italia. Si prosegue poi a marzo con l'allestimento della mostra nei locali dell'Isre tratta dal Museo dell'Innocenza di Istanbul e incentrata sul libro omonimo di Pamuk. L'esposizione sarà visitabile sino a maggio, quando è prevista la visita a Nuoro del Premio Nobel turco.

"Tra Grazia Deledda e Orhan Pamuk ci sono molte più similitudini di quello che si possa immaginare - racconta all'ANSA Francesco Muscau, ideatore e direttore artistico della rassegna - entrambi gli scrittori, infatti, attingono per la propria poetica e le proprie storie dai loro luoghi di origine.

Per Pamuk il luogo simbolo è Istanbul, per Deledda è Nuoro e la Sardegna. La manifestazione proseguirà a marzo quando inaugureremo qui all'Isre una parte del Museo dell'Innocenza di Istanbul, costruito dallo stesso Pamuk e ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore. (ANSA).