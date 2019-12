L’istituto “Bellini” apre le porte ai futuri studenti

Open day per le scuole di via Campania, via Bellini, via Marconi e Silì

L’Istituto Comprensivo n.2 “Bellini” di Oristano spalanca le porte ai futuri studenti: per tre giornate sarà possibile conoscere gli insegnanti e i corsi che la scuola offre.

Primo appuntamento mercoledì 18 dicembre, alle ore 16, con l’open day sia nella scuola dell’infanzia di via Campania di Oristano, che nella scuola primaria di Silì.

Il giorno dopo, giovedì 19 dicembre, alle ore 16,30, sarà la volta della scuola primaria di via Bellini di Oristano, mentre venerdì 20 dicembre alle ore 16, toccherà alla scuola secondaria di primo grado di via Marconi.