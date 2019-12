Anche a Oristano il movimento delle “sardine”: 200 adesioni in un giorno

Il movimento delle sardine è nato da una “sfida” su Facebook lanciata a Bologna da quattro amici, Roberto Morotti, Giulita Trappoloni e Andrea Garetti e Mattia Santoni: riempire piazza Maggiore di persone per contrastare il comizio leghista al Pala Dozza, tenuto da Matteo Salvini in favore della candidatura di Lucia Borgonzoni. Al movimento delle sardine, l’ex ministro dell’Interno aveva risposto con l’hashtag #Gattiniconsalvini.

Per partecipare alla manifestazione di sabato le sardine oristanesi stanno raccogliendo le adesioni per organizzare la trasferta con un pullman.

Arrivano anche a Oristano, le sardine, movimento nato a Bologna lo scorso mese, con la volontà di contrastare la campagna del leader della Lega Matteo Salvini, ma non solo. Ieri è nato su Facebook il gruppo “6000 sardine Oristano”, che ha già più di 200 membri e si sta organizzando per partecipare alla manifestazione di Cagliari, che si terrà sabato prossimo 7 dicembre, dalle 19, in piazza Garibaldi.

Fonte: Link Oristano

