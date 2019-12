Legge sulla non autosufficienza: sit-in davanti alla Prefettura di Oristano In corso una raccolta di firme organizzata dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil

Sit-in questa mattina davanti alla Prefettura di Oristano, promosso dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil. L’iniziativa rientra nel ciclo di manifestazioni che a livello regionale e nazionale si stanno svolgendo in questo mese per portare l’attenzione delle autorità e istituzioni sulla raccolta firme, ancora in corso, a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, un diritto di tutti i cittadini.

La raccolta firme, che si chiuderà il 20 dicembre e che si tiene nelle rispettive sedi dei tre sindacati, ha già raggiunto, nel territorio della provincia di Oristano, un buon numero di adesioni. Le firme a sostegno della legge verranno poi inviate al Capo del Governo, Giuseppe Conte.

“In Italia sono circa 3 i milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali sono anziane”, affermano i sindacati. “Un peso insostenibile per milioni di famiglie che se ne fanno carico da sole e che rischiano di finire in povertà. Un’emergenza nazionale quindi, ed è per questo che si chiede un intervento concreto e adeguato da parte delle istituzioni”.