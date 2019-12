Mercoledì 11 dicembre alle 10.30 presso l’Aula Benedetto XVI della Curia arcivescovile (Cagliari via mons. Giuseppe Cogoni 9), si terrà la presentazione della 52ma Marcia nazionale della pace e della 33ma Marcia regionale.

Interverranno: Monsignor Arrigo Miglio, Amministratore apostolico della diocesi di Cagliari Monsignor Franco Puddu, Vicario generale e coordinatore del comitato organizzatore della Marcia Monsignor Angelo Pittau, Promotore e animatore della Marcia regionale Dott. Giampiero Farru, Presidente del CSV Sardegna solidale



Cagliari è stata scelta come città ospitante la 52ma edizione della Marcia nazionale della pace che si terrà nel pomeriggio del 31 dicembre, partendo da piazza San Michele per giungere presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Il capoluogo della Sardegna prende il testimone dalla città di Matera in cui si è svolta quella del 2018.

La Marcia nazionale viene promossa dal movimento cattolico internazionale «Pax Christi», dalla Caritas nazionale, dall’Ufficio per i Problemi sociali e del lavoro della Cei e dall’Azione Cattolica Italiana. Si uniscono nell’organizzazione il Comitato promotore della Marcia della Pace in Sardegna e il Centro di Servizio per il volontariato «Sardegna Solidale», che per oltre un trentennio hanno proposto tale iniziativa nella nostra Isola. L'articolo A Cagliari la 52ma Marcia nazionale della pace proviene da Casteddu On line.

