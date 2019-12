Accese le luminarie, a Oristano si entra nel clima del Natale

Luminarie natalizie accese nelle strade del centro di Oristano. Annunciate per domenica prossima, giorno dell’Immacolata, le luci della festa sono state attivate ieri sera. Una gradita sorpresa, che aiuta a creare il clima della festa.

Confermata l’esclusione di alcune strade, annunciata dalla Confcommercio a causa dell’insufficiente contributo da parte dei commercianti.

Le luminarie quest’anno mancano in via De Castro, la principale strada della movida cittadina, così come in via Diego Contini e in via Tharros. La loro accensione, inoltre, è stata resa possibile grazie al contributo dell’Amministrazione comunale.