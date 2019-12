Strade: Anas, 4 corsie sino a Pula entro l'estate 2020

Sul lotto 1 (che si estende per circa 8 km) in cui lo stato di avanzamento è pari a circa il 30% del totale, sono previsti tempi di esecuzione pari a circa due anni.

La nuova "Sulcitana" si estenderà lungo i territori comunali di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula e consentirà l'innalzamento degli standard di sicurezza e tempi di percorrenza inferiori tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell'Isola. L'importo per il completamento dei lavori è di oltre 60 milioni di euro. Nell'ambito della programmazione dei lavori di completamento sarà data priorità alla conclusione del lotto 3, i cui lavori sono a uno stadio avanzato (pari a circa l'85% del totale) e la cui conclusione è prevista entro l'estate 2020. Il lotto 3 si estende fino in prossimità dell'ingresso di Pula, per un lunghezza di circa 6 km di nuova strada a quattro corsie.

Fonte: Ansa

