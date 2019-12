Cagliari, proposta di matrimonio durante la partita con la Samp: “Cinzia, vuoi sposarmi?”

L’amore per il Cagliari? Arriva secondo, prima c’è quello per la sua Cinzia. Carlo ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo durante il match con la Sampdoria. Una gara piena di gol e adrenalina, terminata 4-3 per i sardi. Ma il risultato più importante, per Carlo, era ottenere il “sì” della sua amata. Si è inginocchiato e ha aperto una scatola scura con, dentro un anello. La ragazza è esplosa di gioia e, dopo il “sì”, l’ha abbracciato. Applausi scroscianti dai tanti tifosi presenti alla Sardegna Arena. Le foto sono state pubblicate dai canali social del Cagliari Calcio, con tanto di messaggio speciale: “Congratulazioni a Cinzia e Carlo! Grazie per aver scelto la nostra Casa per questo momento speciale!”. Per guardare il video basta cliccare al link seguente: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3742396489107584&id=111299312217338

