Cagliari, automobilista prende in pieno un fosso in viale Colombo: traffico a rilento

Disagi per il maltempo a Cagliari. In viale Colombo un automobilista al volante di una Toyota non ha visto un fosso, probabilmente perchè “nascosto” dall’acqua, prendendolo in pieno con la ruota sinistra. Proprio in quel tratto di strada nel quale, sino a pochi giorni fa, erano in corso dei lavori. Il terreno, insomma, ha ceduto: la foto e la notizia sono stati pubblicati nel gruppo Facebook “La mia Cagliari”. Non si registrano feriti, fortunatamente, ma solo qualche rallentamento al traffico.

