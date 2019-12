Festa natalizia per i bimbi del Microcitemico? “Sì, ma per le foto serve la liberatoria”

La festa di Natale per i bimbi del Microcitemico di Cagliari, organizzata da sette anni dall’associazione Svalvolati Bikers? “Si può fare” anche quest’anno, ma bisogna seguire delle nuove regole decise, oggi, dal Brotzu. Risale allo scorso trenta novembre, infatti, l’sos dell’associazione che è riuscita a strappare più di un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale, tra carrozze di Babbo Natale, esibizioni di artisti e camion dei Vigili del fuoco: “Non possiamo organizzarla perché non sono arrivate le autorizzazioni dal Brotzu”, queste le loro parole . E, dall’ospedale più grande della Sardegna, arriva più di una precisazione: “Nessun diniego, ma bisogna tutelare la privacy e lo stato di fragilità emotiva nel quale si trovano i piccoli pazienti”. Il riferimento è alla pubblicazione, “sui social”, di “foto e video di minori. Le associazioni” devono “fornire una liberatoria per il consenso”, così si legge nel comunicato del Brotzu. La regola è stata messa nero su bianco “per gestire in maniera ottimale tali iniziative. Il regolamento è stato inviato oggi all’associazione, insieme alla richiesta di autorizzazione”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.