Chiusura del centro salute mentale a Isili, Cgil: “Ci opporremo con forza”

“Ci saremo aspettati che si rafforzasse l’esperienza consolidata fatta ad Isili – ha concluso il segretario Fp – con l’apertura sulle 24 ore di tutti i Centri di Salute mentale del dipartimento di Cagliari, per offrire un servizio adeguato agli utenti e un sollievo alle famiglie che non hanno nei nostri territori nessun sostegno nonostante la loro condizione di grande disagio”.

“Invece di costruire i servizi territoriali si procede a smantellare quelli ospedalieri senza offrire alcuna alternativa ai cittadini” – ha detto Nicola Cabras sottolineando che “il personale in pensione ormai non viene sostituito e vengono così a mancare le professionalità necessarie al loro buon funzionamento”.

L’appello della Fp va all’Ats e alla Regione, affinché fermino immediatamente questa deriva che rischia di minare il diritto alla salute per l’intero territorio e i suoi cittadini, abbandonati in aree fortemente penalizzare dalla carenza di servizi, senza alcuna possibilità di sopperire alla mancanze del sistema pubblico.

Fonte: Casteddu On Line

