Cagliari, esplode la movida a Su Siccu: in arrivo al porticciolo la “pizzeria galleggiante”

Solo il primo passo di una riqualificazione di tutta la zona. Il piano regolatore del porto di Cagliari infatti prevede la valorizzazione del porticciolo turistico (anche con l’installazione di locali per ristorazione), la possibilità di tenere aperto tutto l’anno il mercatino della piccola pesca (che attualmente è limitato al periodo dell’attività dei ricciai) e il collegamento della pista ciclopedonale esistente con la piazza dei Centomila (che sarà riqualificata) e il padiglione Nervi, che in futuro potrebbe ospitare i grandi eventi al coperto.

Un bar pizzeria galleggiante a Cagliari. La proposta è stata depositata questi giorni negli uffici del Comune. L’idea è di un società privata (La Deriva srl) che ha presentato un progetto per l’ormeggio a tempo determinato di un pontone galleggiante da utilizzare come bar/pizzeria nel pennello di Bonaria al molo di Su Siccu.

Fonte: Casteddu On Line

