Nuova allerta meteo: pioggia, temporali e vento in arrivo

Avviso della Protezione civile regionale

Prosegue l’allerta meteo in Sardegna. Un nuovo avviso è stato diramato dalla Protezione civile regionale ed è valido sino alle 18 di domani. Sono in arrivo temporali. L’avviso prevede: codice arancione per rischio idrogeologico, con criticità moderata sui bacini di Campidano, Iglesiente, Flumendosa – Flumineddu; codice giallo per rischio idrogeologico, con criticità ordinaria, in Gallura; odice giallo per rischio idraulico (criticità ordinaria) sui bacini: Campidano, Iglesiente, Flumendosa – Flumineddu, Gallura; codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, con criticità ordinaria, sui bacini Campidano, Iglesiente, Flumendosa – Flumineddu.

Le previsioni meteo indicano piogge, temporale e vento. Sulla Sardegna orientale e meridionale, con precipitazioni localmente anche molto elevate con sviluppo di temporali forti ed isolati. I fenomeni meterologici saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza dai quadranti orientali.

Mercoledì, 4 dicembre 2019

L'articolo Nuova allerta meteo: pioggia, temporali e vento in arrivo sembra essere il primo su LinkOristano.it.