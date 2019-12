Nella marina di San Vero Milis per l’ennesima volta l’acqua non è potabile

A San Vero Milis, l’acqua ritorna a non essere potabile

Nuova ordinanza di divieto nelle località di S’Aneighedda e Capo Mannu

L’acqua ritorna a non esser potabile nelle borgate marine del comune di San Vero Milis. A comunicarlo il primo cittadino, Luigi Tedeschi, in un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per scopi potabili e alimentari. Come ha fatto sapere il Comune, il divieto si rende necessario a causa dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria proprio sugli impianti di potabilizzazione nelle località di S’Aneighedda e Capo Mannu.

Lo scorso 21 novembre, dopo tre mesi senza acqua potabile, finalmente nelle borgatem marine si poteva utilizzare nuovamente l’acqua per scopi alimentari perchè i valori erano rientrati nella norma. Da oggi non è più possibile come si legge nel testo dell’ordinanza:

“Dato atto che gli stessi lavoro potrebbero causare la non potabilità delle acque distribuite nelle condotte della rete idrica nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis – si legge nell’ordinanza -, e dato atto che è necessario tutelare lo stato della salute pubblica, si rende opportuno in via precauzionale adottare un provvedimento di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, fino a conclusione dei lavori e fino al ripristino delle condizioni di potabilità”.

Mercoledì, 4 dicembre 2019

